Лазерная система "Пересвет": опаснейшее оружие или очередной пшик армии рф

Россияне пытаются вновь запугивать украинцев "передовыми разработками", которые на выходе могут оказаться очередной сказкой

Необычное свечение в небе над рф вечером 4 октября вызвало невероятный резонанс как среди россиян, так и украинцев. Кто-то говорит о необычном атмосферном явлении, а кто-то начал выдвигать теории о применении "передового российского оружия". Согласно заявлениям российских пропагандистов, речь может идти о комплексе лазерного оружия "Пересвет". Первая информация о нем датируется еще 2018 годом, но конкретных данных о его успешном применении не сообщалось.

"Телеграф" расскажет основные характеристики такой системы и объяснит, действительно ли так "страшен черт, как его малюют". Отметим, что мы опираемся на данные из открытых источников, которые могут быть очень далеки от реальности — россияне любят засекречивать настоящие возможности своего оружия, часто переоценивая его на бумаге.

Почему "Пересвет" и что это вообще?

Считается, что "Пересветом" является новейшая лазерная система, разработанная российскими экспертами. Это вооружение должно работать на новых физических принципах. Впрочем, это далеко от тех лазеров, которые мы привыкли видеть в фантастических фильмах — ими невозможно убить или ранить. Подобные комплексы, прежде всего, направлены на противодействие беспилотникам и спутникам. То есть лазерные лучи выводят из строя электронику, а не крушат врага в мелкий салат.

"Пересвет" в якобы боевом положении

Первые данные о такой разработке появились в 2018 году — тогда путин анонсировал появление подобного комплекса на вооружении армии рф во время ежегодного послания Федеральному собранию. Название "Пересвет" было взято в честь российского богатыря Александра Пересвета, которого московская церковь отнесла к лику святых. Еще два варианта названия, за которые было отдано меньше голосов, — "Василиск" и "Блик".

То самое загадочное свечение над Белгородской областью

Что может такая система?

Как мы уже упоминали, большинство данных о "Пересвете" недоступны для обывателей. Согласно с оценкой военного эксперта Игоря Коротченко, возглавляющего "Центр анализа мировой торговли оружием", такой лазер способен эффективно применяться для борьбы с БПЛА.

Работать он должен приблизительно следующим образом: лазерный луч засвечивает оптические разведывательные системы (в том числе спутников). По факту, "Пересвет" способен ненадолго "ослепить" противника. Представители военного командования армии рф озвучивают цифры в 1,5 тысячи км — якобы именно такое расстояние может "покрыть" лазерный луч системы, работая по целям на орбите. Насколько они близки или далеки к реальности, неизвестно.

Так "Пересвет" выглядит на позиции

Важно отметить тот факт, что лазерный комплекс не раз подвергался критике. По мнению уже упомянутого Коротченко, у "Пересвета" имеется ряд недостатков. Среди них и высокое потребление электроэнергии, что делает его маломобильным, и зависимость от погодных условий. Речь о том, что лучше всего система работает практически в "идеальной среде" — без дождя, тумана и других малоприятных сюрпризов погоды.

Официально сообщается, что "Пересветы" могут находиться на вооружении сразу четырех ракетных дивизий армии рф: в Йошкар-Оле (14-я дивизия), Алтайском крае (35-я), Новосибирске (39-я) и Тейково Ивановской области (54-я). Также имеются данные о якобы успешном применении "Пересвета" в 2020 году на территории Сирии.

Таким образом "Пересвет" транспортируют

При этом некоторые российские академики считают, что подобный лазер пока может быть создан лишь теоретически, ведь для этого должны быть использованы весьма "трудные и громоздкие решения мирного астрофизического характера".

Так что вполне вероятно, что россияне вновь используют "красивую обертку" без особого наполнения для наведения паники на Запад.

Ранее "Телеграф" рассказывал о характеристиках командно-штабной машины "Чайка", находящейся на вооружении армии рф. Подобный военный трофей ВСУ удалось захватить во время очередного контрнаступления.

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