путин снова запутался в причинах войны и насмешил новой ложью о "референдумах"

Обвинить Запад в сложившейся ситуации путин не забыл

Российский президент владимир путин выдал очередную порцию лжи относительно причин войны против Украины, а также о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных украинских территориях, что потом послужило якобы основаниями для их аннексии.

Слова президента страны-агрессора в среду, 5 октября, процитировали пропагандистские СМИ. Сначала путин заявил о том, что российская армия "стабилизирует ситуацию на новых территориях". О том факте, что армия россии в последние дни только теряет территории, путин, конечно же, умолчал.

После этого российский диктатор принялся объяснять причины российского вторжения в Украину. Они снова противоречили тому, что уже было озвучено ранее.

"Конфликта с Украиной не было бы, если бы не попытки Украины и Запада разорвать историю", — сказал о причинах войны путин.

А потом глава кремля прокомментировал результаты так называемых "референдумов", которые провели коллаборанты на временно оккупированных россиянами территориях Украины.

"Результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях меня порадовали своей прозрачностью и объективностью", — заявил он.

Добавим, что пользователи сети словам путина тоже изрядно "удивились", намекнув, что еще больше он удивится, когда ВСУ освободят от россиян оккупированные территории.

Напомним, что на временно захваченных россией территориях Украины проведение псевдореферендумов завершилось 28 сентября. Местные коллаборанты очень быстро справились с "подсчетом голосов", дав всему цивилизованному миру понять, что все цифры были уже заранее "нарисованы" в Кремле и ожидали момента для озвучивания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полковник ВСУ Виктор Кевлюк заявил, что подписание указов об аннексии украинских территорий российским президентом никоим образом не повлияет на продвижение ВСУ по деоккупации захваченных населенных пунктов. При этом сама армия противника может пострадать от новых решений главы кремля.