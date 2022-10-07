Подозревают диверсию: в воинской части рф взорвался беспилотник

Причины происшествия устанавливаются

В Калужской области российской федерации на территорию военной авиабазы "Шайковка" залетел неизвестный беспилотник, после чего он, по предварительным данным, взорвался. Считается, что это была диверсия.

Об этом сообщают многочисленные российские СМИ и публикуют фотографии с места происшествия. Беспилотный летательный аппарат взорвался над взлетно-посадочной полосой, а прилетел он якобы со стороны государственной границы с Украиной. В результате взрыва пострадавших нет.

К тому же, в Шайковке базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк россии. На его вооружении находятся ракетоносцы Ту-22М3.

Информацию подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он подчеркнул, что сейчас проводится расследовательная работа.

"Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе – нет. На месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств случившегося", — говорится в сообщении губернатора.

Фотографии с местных Telegram-каналов

Следует понимать, что эта база находится более чем в 200 км от границы с Украиной. Ближайшая точка находится в Сумской области.

Авиабаза на карте

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Белгороде произошел мощный взрыв, который местные власти не прокомментировали. В некоторых районах города выключили свет и воду.