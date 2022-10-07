В окружении Путина нашёлся человек, который сказал ему правду о войне

Российскому президенту указали на все его проколы

Близкое окружение российского диктатора Владимира Путина, которого украинцы оригинально поздравили с днем рождения, давно недовольно неудачами российской армии в войне против Украины, однако ему об этом до последнего никто не решался сказать. На днях выяснилось, что в Кремле все же нашелся храбрец, который вступил с диктатором в спор и указал на все ошибки.

Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в украинской разведке.

Журналисты узнали, что в стенах Кремля возник конфликт между Путиным и еще одним человеком, а его детали дошли до президента США Джо Байдена. Имени человека, вступившего с российским президентом в спор, при этом не называют. Однако известно, что это лицо заявило Путину об опасениях, связанных с организацией так называемой "спецоперации", неэффективным управлением и ошибками, которые допускают российские военачальники. Наибольшее окружение главы РФ недовольно потерями российской армии в войне против Украины и недостатками в работе Минобороны страны.

The Washington Post пишет, что до этого случая никто из "ближнего круга" Путина не перечил ему. А полученные свежие разведданные говорят о том, что разногласий в высших кругах российских властей становится все больше. Очевидно, что речь идет о критике его действий со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, руководящего ЧВК "Вагнера".

Примечательно, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицает информацию о том, что кто-то из близкого окружения Путина "бросил ему вызов". При этом он не исключил того, что "рабочие споры есть".

Ранее "Телеграф" сообщал, что верхушка российских властей уже давно поняла, что армия РФ стратегически проиграла войну против Украины. Именно поэтому в высших кругах Кремля готовят план, как отстранить от власти президента Владимира Путина, а затем признать поражение в так называемой "спецоперации". Такими данными поделился российский политолог Андрей Пионтковский.