Взрыв на Крымском мосту: в кремле заставляют росСМИ врать об инциденте

Большинство росСМИ следуют указаниям кремля

Утром, 8 октября, всю Украину порадовала долгожданная новость о взрывах на Крымском мосту, объединяющем оккупированный полуостров с территорией российской федерации. Несмотря на то, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк фактически признал, что это начало изгнания российских захватчиков из Крыма, российские пропагандисты пытаются четко следовать инструкциям кремля по поводу информирования россиян о том, что "на самом деле" произошло на незаконно построенном мосту.

Об этом сообщило издание "Медуза", собравшее основные рекомендации от администрации российского президента для средств массовой информации. Как отмечается, на лентах "РИА-Новостей", "ТАСС" и большинства других росСМИ, советы диктатора выполняются.

Основные рекомендации кремля по информированию о взрыве на Крымском мосту:

делать акцент на том, что мост не разрушен, а только повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

подготовка к восстановительным работам уже началась;

Минтрансом запущены новые логистические маршруты;

заработала Керченская паромная переправа.

"В 6.07 утра на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, который вызвал возгорание 7 топливных цистерн шедшего в Крым железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета, арка над сухопутной частью моста не повреждена… Пожар уже потушен, в соцсетях публикуют кадры с места… Глава Крыма сказал, что — по визуальной оценке — одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела", — пишет пророссийское пропагандистское медиа "РИА-Новости".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сеть выложили видео взрыва на Крымском мосту. В информации российских властей нашли странные нестыковки.