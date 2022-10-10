Укр

В россии горит склад боеприпасов: фото и подробности

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Пожар на складе Новость обновлена 10 октября 2022, 14:15
Пожар на складе

Официальную информацию по этому поводу не предоставляли

В понедельник, 10 октября, россияне нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. Однако "аварии" произошли еще и во враждебной стране. В россии возле Ярославля горит военный склад боеприпасов Министерства обороны.

Об этом сообщают местные российские СМИ. Как отмечается, пожар мог произойти на в/ч 09919, арсенал ВМФ или сопутствующее ремонтное предприятие АО "6-й арсенал" в поселке Бурмакино. Кроме того, о взрывах сообщалось в Курской, Белгородской и Брянской областях.

В Бурмакине проводится эвакуация местных жителей. Российские власти ситуацию в регионе не комментируют. Кроме того, в сети публикуют видео, где виден дым, поднимающийся над воинской частью.

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Поселок Бурмакино на карте россии
Пожар возле Ярославля

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент российской федерации владимир путин выдвинул новое обвинение в сторону Украины. Он объяснил, что означал массированный обстрел страны в понедельник, 10 октября. Он также сделал еще одно предупреждение.

Накануне россия обстреляла крупные украинские города – взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Львове и других городах. В некоторых регионах есть серьезные проблемы с энерго- и водоснабжением, работники критической инфраструктуры занимаются ликвидацией последствий обстрелов.

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#Россия #Воинская часть #Война #Ярославль