путину придется уйти из Украины: историк рассказал, из-за чего закончится война

Поражения россии на фронте приведут к разворачиванию борьбы за власть

Частичная мобилизация принесла больше проблем россии, чем дала реальных преимуществ, поэтому диктатору владимиру путину рано или поздно придется уйти из Украины. Отчасти из-за того, что на кону будет стоять его собственное выживание.

Как написал в своем блоге американский историк, писатель, исследователь национализма и тоталитаризма Тимоти Снайдер, мобилизация была слишком запоздалой и незначительной, чтобы изменить положение дел к наступлению зимы, а главное ее хватило, чтобы оттолкнуть население.

Он отметил, что путин пытается командовать войсками в Украине, а его неудачи делают его объектом критики, хоть пока еще и непубличной. И на этом фоне начинает просматриваться то, как война будет закончена.

"Война является формой политики, а российский режим сменяется после поражения. Поскольку Украина продолжает выигрывать битвы, одно может смениться другим: телевидение уступает реальности, а украинская кампания уступает борьбе за власть в россии", — написал он.

В таком конфликте заинтересованные лица захотят держать свои силы в россии, возможно не для применения их в открытом противостоянии, но для сдерживания других и защиты себя. А преимущество в этой борьбе получит тот, кто быстрее это осознает.

Снайдер говорит, что это не значит, что в россии стоит ждать открытого вооруженного противостояния, но желание что-то получить от растущей нестабильности или защитится от нее, заставит российских лидеров перебросить силы поближе к Москве.

Эксперт подчеркивает, что путин может считать что угодно об Украине, но власть в россии ему важнее, а потому он не будет искать оправдания переброске сил из Украины. Также его не будет интересовать мнение обычных россиян об этом.

"Во время внутренней борьбы за власть в россии путин и другие россияне будут думать о других вещах, а война уступит место более насущным проблемам. Иногда вы меняете что-то, а иногда что-то меняет вас", — подытожил Снайдер.

Как сообщалось ранее, накануне советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил мнение, что взрыв на Крымском мосту на самом деле является следствием разборок между ФСБ и Минобороны рф.

В ГУР МОУ после этого сообщали, что в Москве силовики провели ряд задержаний военных, а воинские части вокруг российской столицы были приведены в состояние повышенной боеготовности.