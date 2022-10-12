Начали применять "неприкосновенный запас": в Польше посчитали, сколько у рф осталось ракет для обстрелов Украины

Ракет у россиян еще довольно много, но и использовать их все против Украины они не могут

Количеством ракет, оставшихся у российской федерации и которыми они могут ударить по Украине, озабочены не только в руководстве нашей страны, но также интересуются и аналитики в соседних государствах, в частности, в Польше.

Так польский портал Defence24 решил проанализировать и ответить на вопросы – сколько у россиян осталось крылатых ракет и как долго они смогут устраивать ракетные обстрелы городов Украины.

Для своих подсчетов авторы статьи решили определить, сколько ракет рф уже выпустила по Украине. Опираются аналитики на цифры, которые в августе 2022 приводил Reuters.

На тот момент рф применила уже более 3 тысяч крылатых и баллистических ракет различных типов, из которых около 1500 – это крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования (Х-101 и Х-555, ракеты Х-22 и крылатые ракеты "Искандер-К", "Калибр"), 124 баллистические ракеты к ОТРК "Искандер" и 66 ракет к "Точка-У", около 100 ракет П-800" Оникс" к береговому комплексу "Бастион" и 1400 управляемых ракет для самолетов тактической авиации (Х-59 и Х-31 и т.д.).

Дальше поляки прикинули, что в течение сентября — начале октября (до 10 октября) россияне могли выпустить по Украине еще до 10% имеющегося у них ракетного арсенала.

В настоящее же время, по оценкам аналитиков, у ВС рф есть в наличии до 1300 крылатых ракет всех типов (Х-101 и Х-555, "Искандер-К" и "Калибр"), около 100 баллистических ракет к ОТРК "Искандер" и около 50 ракет к "Точка-У", и до 1300 управляемых авиационных ракет для тактической авиации (советские Х-59 и их уже российские модификации).

При этом для ударов по Украине 10-11 октября россия использовала "неприкасаемый запас" крылатых ракет.

Аналитики считают, что все свои крылатые ракеты россияне использовать не будут ввиду того, что им нужен запас на случай войны с НАТО.

Касательно же возможностей по производству новых ракет, то с этим у россии есть серьезные проблемы из-за введенных против страны санкций Запада: по оценкам, производство в рф крылатых ракет в 2022 году упадет втрое – до 60 единиц против 120-180 ракет в предыдущие годы.

Как следствие, считают польские аналитики, россия будет вынуждена комбинировать средства для ударов по Украине: ограниченно использовать крылатые ракеты стратегического назначения, но при этом более широко применять "переделки" (ракеты к комплексам ПВО С-300 для ударов по наземным целям), а также активно использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136.

Как сообщалось, россия и Иран отрицают сделку по поставкам дронов-камикадзе для войны против Украины. При этом иранские дроны для маскировки россияне назвали "ГераньМ214".