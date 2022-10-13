В российском Белгороде обрушилась многоэтажка, сообщают о попадании ракеты (видео, фото)

Местные власти снова обвиняют во всем ВСУ

После работы ПВО, возможно, часть сбитой ракеты упала вниз и повредила верхнюю часть многоэтажного дома по улице Губкина в российском городе Белгород. На многочисленных фото и видео видно, как над домом поднимается дым. Сообщается, что накануне местные жители слышали громкие разрывы.

"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме по ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать", — сообщил мэр города.

Информация о пострадавших и погибших неизвестна. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что сейчас все соответствующие службы работают на месте происшествия. Кроме того, он добавил, что это якобы Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород.

"Есть разрушение в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. Мэр города Антон Иванов и все оперативные службы находятся на месте", — заявил губернатор.

В сети обсуждают две версии того, что действительно могло произойти. Считается, что россия запускала ракету по Харьковщине, но произошел обратный взлет, или ПВО что-то сбило, а обломки упали на дом.

Позже появилось объяснение Управления стратегических коммуникаций ВСУ. По информации украинских военных, россияне пытались обстрелять Харьков, но ракеты С-300 самоликвидировались во время пуска, а одна попала в жилой дом.

"Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", — отметили в Управлении.

Фотографии от местных жителей

Видео от местных жителей

Также российские СМИ публикуют видео вероятного падения обломков ракеты на здание. Они разлетелись не только по крыше, но и везде по местности.

Падение обломков

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Белгороде раздались взрывы, в результате чего разрушены дома и жертвы. Вероятной причиной стал обстрел россией своих же военных — у Вооруженных сил Украины такого вооружения нет.