Такого еще не было: в россии все серьезней заговорили об устранении путина

Сроков вероятной замены оцепления кремлевского руководителя пока не называет

На фоне неудач российского диктатора владимира путина в Украине, элита в россии впервые за 20 лет его правления, начала как никогда раньше обсуждать вероятность смены руководства государства.

Как пишет издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в кругах, близких к путину, пока неизвестно, когда именно это может произойти, однако в рф точно назревает время смены политической системы.

"Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут нечто иное, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не желают войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю", — объяснил собеседник.

Источники WP в российских властях, а также бизнес-элита находятся в опустошенном и подавленном состоянии, ожидая еще большего ухудшения политической и экономической составляющей в рф.

Что касается экономистов и собственников российского бизнеса, то они отмечают, что западные санкции начали еще больше бить по экономике россии, мол, начались сокращения бюджета, кроме того, не менее весомым ударом может стать и повышение цен на российскую нефть. На фоне вышеперечисленного плохие для рф новости с фронта лишь становятся дополнительными ударами на росэкономику.

"Весь бизнес страдает от происходящего. Все заморозили свои инвестиционные планы", — пишет газета.

Другие источники объясняют, что планы россии перенаправить торговые потоки с Запада через Китай, Казахстан и Индию быстро развеялись: Казахстан начал блокировать грузы с европейскими товарами в рф, а китайцы последовали их примеру.

"Все совсем расстроены. Настроение очень плохое", — объяснил источник в российском бизнесе.

По словам чиновников и бизнесменов, эффект от кремлевско-путинской эскалации в Украине, в частности, массированные ракетные обстрелы мирных городов, вряд ли будет длительным.

"На поле боя есть и другие проблемы... Я не думаю, что это снимет давление", — объяснил один из столичных бизнесменов, комментируя удары россии по Украине.

Еще один из собеседников газеты отметил, что россии банально может не хватить ракет для такой активной и продолжительной кампании, ведь старые резервы подходят к концу, а новые боеприпасы из-за санкций изготовить быстро невозможно.

Российский чиновник говорит, что оптимизм лета, когда многие в элите страны верили, что "мы все перевернем и найдем выход", полностью испарился: "Люди видят, что будущего нет".

Что касается принудительной мобилизации, объявленной путиным, то она уже нанесла удар по "популярности российского диктатора". В то же время, когда с фронта начнут возвращаться 200 резервисты, ситуация может ухудшиться в разы.

"Через несколько месяцев у россии будет очень отрицательная динамика: ухудшение настроений в обществе", — подытожил собеседник.

Ранее "Телеграф" сообщал, как политический психолог прокомментировал усиленные обстрелы Украины со стороны россии и объяснил, в чем просчитался путин.