О начале "спецоперации" не жалеет: путин выдал новые заявления по Украине

Глава кремля утверждает, что не намерен уничтожить Украину

В пятницу, 14 октября, российский президент владимир путин заявил, что не жалеет о начале так называемой "спецоперации" в Украине. В то же время глава кремля отметил, что задача уничтожить нашу страну перед армией РФ не стоит.

Об этом президент страны-агрессора сказал в ходе пресс-конференции, его слова цитируют росСМИ.

По словам российского диктатора, происходящие сегодня события не слишком приятны, но о начале войны против Украины он не жалеет, ведь позже "могло бы быть хуже, но уже в худших для россиян условиях".

Затем путин принялся комментировать удары российской армии по Украине, отметив, что сейчас нет нужды в массированных ударах, по крайней мере, пока, ведь сейчас другие задачи стоят.

При этом глава кремля пытался убедить собравшихся, что россия не намерена уничтожить Украину, а лишь отвечает на ее действия.

"Мы не ставим перед собой задачу по уничтожению Украины. Украина перекрыла воду в Крым. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Это пример логики наших действий. Не сделали бы этого действия, не было бы противодействия", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что источники в кремле сообщили о новых планах российского президента по Украине. О прекращении войны в них совсем речи не идет.