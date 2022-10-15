Исчезновение террориста стрелкова-гиркина наделало шуму: пропагандисты уже озвучили свою версию

Пропагандист перестал вливать в головы подписчиков свое мнение пять дней назад

Российский террорист, считающий себя аналитиком, игорь стрелков-гиркин мог исполнить свою давнюю мечту и попасть на фронт. Об этом заявили ряд российских пропагандистов, ссылаясь на свои источники.

Среди них и псевдовоенкор владлен татарский. Он заявил, что якобы стрелков-гиркин отправился в один из добровольческих батальонов. На какую именно должность поставлен татарский назвать затрудняется. Якобы или начальник штаба, или зам командира батальона.

Отметим, что в личном телеграм-канале террориста стрелкова-гиркина новых публикаций не было вот уже пять дней — с 10 октября. Накануне также появилась информация про требование к роскомнадзору проверить деятельность телеграм-корреспондентов в россии, в том числе и гиркина. Поводом стали критика российского командования и хода войны в целом.

стрелков-гиркин весьма неоднозначный персонаж для российского поля — несмотря на прямо пророссийскую позицию и нахождение в начале войны на позиции министра обороны в псевдоресублике "днр" и причастность к сбитию малайзийского "Боинга", он неоднократно высказывался в саркастическом ключе про российских деятелей.

Стрелков-гиркин про медведева

Как ранее сообщал "Телеграф", российская пропаганда снова и снова прокалывается, пытаясь заставить украинцев поверить про побег власти из Киева, в частности — президента Украины. Российским СМИ абы к чему привязаться — они углядели "свастику" даже на браслете Валерия Залужного — но снова ошиблись и попытались выдать желаемое за действительное.