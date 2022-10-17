Сотни танков, бронемашин и крупнокалиберных орудий: какие силы россия перебрасывает в Беларусь

"Совместная группировка войск" россии и Беларуси проведет учения с боевыми стрельбами и пусками ракет

Угроза очередного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси (РБ) сохраняется и даже увеличивается, ведь в рамках создания "совместной группировки войск" рф и РБ на территорию последней Кремль перебрасывает значительное количество танков, боевых бронированных машин, а также крупнокалиберной артиллерии.

Информацию о российской технике в Беларуси сообщил в понедельник, 17 октября, начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

"Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", — написал он.

Также Ревенко сообщил, что в рамках развертывания совместной региональной группировки войск рф и РБ пройдут учения с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет.

"Основным содержанием (учений — ред.) будут являться тактические учения, в том числе с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет, тактико-специальные занятия с отработкой вопросов инженерного оборудования рубежей", — сообщил Ревенко.

Он отметил, что "состав российской части группировки, сроки и районы развертывания могут уточняться, и определяются исходя из складывающейся обстановки".

Как сообщалось, многие эксперты в Украине считают, что белорусскому диктатору Александру Лукашенко невыгодно нападать войсками РБ на Украину, однако он вынужден поддерживать российского диктатора владимира путина, который давит на него в этом плане.