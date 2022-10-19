Дефицит ракет в россии усиливается: какое еще оружие они могут снять с хранения

Советские ракетные комплексы слишком стары, но это не остановит россию

В связи с тем, что россия явно не рассчитала, сколько ей нужно крылатых и баллистических ракет современных типов для столь длительной войны, и их запасы уже иссякают, страна-агрессор может перейти не только к дронам, но и к очень старым ракетным комплексам 9К72 "Эльбрус". Для многих стран мира они более известны под названием Scud.

С баллистической ракетой Р-17 они были созданы в конце 1950-х — начале 1960-х годов, а приняты на вооружение в 1962 году. москва не слишком переживает о том, что это вооружение уж слишком устаревшее, а ракета Х-22, которую захватчики уже используют по городам, примерно столь же стара в своей разработке.

Довольно длительный период "Эльбрус" был основным тактическим ракетным комплексом Советского Союза, а в 1991 году их насчитывалось всего около 550 единиц. Где-то в начале 2000-х годов ракетные комплексы были переданы на хранение, но точная информация об этом отсутствует. Первая война в Чечне – последнее известное применение россией этих комплексов в боевых действиях. Тогда 630 отдельный ракетный дивизион с 1999 по 2001 год отстрелял 250 ракет.

Более двадцати лет спустя "Эльбрус", однако, находится в боеспособном состоянии в некоторых странах. Во время Второй войны при Нагорном Карабахе Армения иногда его применяла и выпустила около 10-15 ракет.

Следует понимать, что одна из стран, держащая этот комплекс на вооружении, это Беларусь. И так как она активно передает технику и вооружение рф, то вероятность и такой помощи с передачей россиянам с хранения "Скадов" или снятию с консервации самими оккупантами этих ракет — не нулевая.

Характеристики этого типа ракет Р-17 (8К14) известны. Это одноступенчатая баллистическая ракета. Она имеет дальность полета до 300 км. В ней используются простые компоненты топлива — окислитель АК-27И "Меланж" и топливо ТМ-185. Размер боевой части – 987 кг. Точность обеспечивается инерциальной системой наводки, которая дает погрешность до 450 метров от точки прицеливания.

Как сообщал "Телеграф" ранее, над Минском фиксируют полеты перехватчиков-истребителей, которые могут нести на себе опасные гиперзвуковые ракеты. Зачем именно россия и Беларусь их сейчас запускают — неизвестно, но есть несколько предположений.