Некоторые украинцы неиронично подмечают, что любитель Крымского моста не так уж и надолго пережил строение

Вслед за разрушениями на Крымском мосту одну из любимых пропагандисток путина маргариту симоньян постигло новое горе. Умер старший брат ее мужа Тиграна Кеосаяна, Давид. Впрочем, соболезновать потери украинцы явно не готовы, подмечая очередную символичность — покойный был продюсером художественного и при этом абсолютно прокремлевского фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Информацию о смерти родственника российская "журналистка" разместила в личном Telegram-канале. Она заявила, что в своей жизни не знала таких "светлых и свободных людей", как Давид Кеосаян.

Отметим, что свою карьеру ныне покойный продюсер начинал еще в советское время. Снявшись в эпизодических ролях в двух картинах, он решил попробовать себя на ином поприще. Таким образом, окончив факультет журналистики в МГУ им. Ломоносова, он стал режиссировать и продюсировать новые российские киноленты.

Давид Кеосаян

"Крымский мост. Сделано с любовью!" стал одной из совместных работ с братом Тиграном, который этот фильм режиссировал. Добавим, что лента увидела свет в 2018 году. Мы публикуем трейлер к данному "шедевру", но сразу же предупреждаем, что просмотр даже такого отрывка может серьезно навредить вашему психологическому здоровью.

Чтобы перебить послевкусие подобного кинопродукта, предлагаем ознакомиться с реакцией украинцев на новость о смерти одного из российских пропагандистов. Ожидаемо, она полна язвительности и смеха — что не удивительно во времена гибридной российско-украинской войны.

Подобному отношению украинцев пропагандистка симоньян не должна удивляться, ведь еще несколько месяцев назад откровенно радовалась смерти мирных жителей Николаева после очередного российского обстрела.