Новый указ путина вызвал хохот в сети: "Туризм - только через военкомат"

Орган власти был основан еще в 2004 году, теперь его функции расформированы

После объявления военного положения на четырех оккупированных территориях президент российской федерации владимир путин своим указом решил еще и ликвидировать Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Ряд функций Ростуризма после расформирования будет передан Министерству экономического развития.

Указ опубликован на официальном портале правовых актов россии. Такое решение объясняют, как ни странно, "целью усовершенствования государственного управления в сфере туризма", "повышение эффективности развития туристической индустрии" и "оптимизации структуры" федеральных органов.

В ведомстве заявили, что ликвидация Ростуризма повысит эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Больше указ в кремле не комментировали и не разъясняли.

Такой интересный указ, конечно, успели массово высмеять в Интернете. Пользователи Twitter и Telegram в основном пишут, что Федеральное агентство по туризму теперь не нужно в россии, ведь все поездки сейчас совершаются только через военкомат, то есть разве что на войну в Украину.

Украинцы отмечают, что россияне теперь могут организовывать путешествия в наиболее отдаленные регионы своей страны. Однако это будет только в том случае, если туризм не будет "в черных полиэтиленовых пакетах" по территории Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Евросоюз приостановил соглашение с россией об упрощенном визовом режиме. Решение уже вступило в силу.