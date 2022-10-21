Ликвидация пропагандиста возле Антоновского моста: кто он и как навредил Украине

О жизни погибшего пропагандиста рассказали журналисты

Ночной удар по Антоновскому мосту в Херсоне привел к смерти путинского пропагандиста и бывшего работника "Первого канала" Олега Клокова. Этот человек был одним из топ-пропагандистов российской федерации, ведь был не просто "светившимся в кадре" российских федеральных каналов, но организовывал весь процесс пропаганды, то есть был так называемым "кукловодом".

Об этом рассказал украинский журналист Игорь Соловей на своей странице в Фейсбуке. Как отмечается, Клоков работал на "Москва 24", "Первом канале" и Russia Today. Однако он также является кадровым сотрудником спецслужб россии. Он прошел Первую и Вторую Чеченские войны в спецназе (вероятно — в разведке), и рассказывал, что был связщиком, то есть осуществлял связь между воинскими частями или подразделениями.

После этого он начал свою телевизионную карьеру. В 2004 году во время Оранжевой революции как сотрудник Первого канала Клоков работал в Киеве. Он был продюсером, то есть, отвечал за размещение и финансирование 13 съемочных групп этого телеканала. При этом они обеспечивали онлайн-трансляцию событий из Киева. Для этого он арендовал номера или квартиры на центральных улицах столицы и "гнали картинку на москву".

Следует также отметить, что в Киеве он работал по поддельным документам — его там называли "Мишей". Кроме того, Олег Клоков также пытался остаться в украинской столице — он ходил на собеседования в местные телеканалы, в частности, на "Интер", но в конце концов он там не работал.

В Херсоне он находился в этом году, чтобы делать пропагандистские материалы для телеканала "Таврия". Игорь Соловей отмечает, что появиться в городе он мог только по приказу военного командования. Тем более смерть застала его на переправе ночью с военными, что уже звучит подозрительно.

"На примере Клокова можно убедиться: спецслужбы рф контролируют медиасферу россии и в мирное, и тем более в военное время (большинство военкоров являются сотрудниками спецслужб). А потому все они должны нести такую же ответственность, как и те, кто бегает с автоматом/пулеметом по территории Украины", — подытожил Соловей.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь на 21 октября вблизи Антоновского моста раздались мощные взрывы. В сети опубликовали видео с "бавовной".