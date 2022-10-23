Будут бомбить свои же города: журналист рассказал о будущем россии

Журналист напомнил, что такой опыт уже был у Испании и Сирии

Времена, когда российская армия и ФСБ будут бомбить собственные города, защищаясь от своего народа наступят, однако рассчитывать на возникновение протестов в россии не стоит.

Как сообщил украинский журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо", в начале войны он говорил, что российская армия будет обстреливать свои города, как когда-то испанская армия стреляла по Мадриде и Барселоне.

"Испания не участвовала во Второй мировой войне. При этом их города уничтожались. Это сделала испанская армия. Поэтому и российским городам придется погибать от бомбардировок собственных военных", — сказал он.

В пример он также привел города Сирии, которые были уничтожены собственными войсками и союзниками диктатора Башара Асада. Кроме того, возможно такая же судьба постигнет и российские, а также иранские города.

При этом Портников подчеркнул, что не знает, кто выйдет победителем в этом противостоянии, поскольку оно будет длиться очень долго, а потому призвал украинцев не рассчитывать на революцию в россии.

Напомним, экс-посол Украины в США Валерий Чалый ранее рассказал "Телеграфу" о том, как может закончиться война россии против Украины.