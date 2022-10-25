кремль взорвался новыми обвинениями в сторону США: при чем здесь "грязная бомба"

кремль называет недоверие Вашингтона необоснованным

На фоне недоверия Соединенных Штатов Америки утверждением россии по поводу вероятности применения Украиной "грязной бомбы", кремль взорвался новыми заявлениями по этому поводу. В частности, представитель российского президента дмитрий песков назвал такой подход Вашингтона недопустимым.

Об этом во вторник, 25 октября, пишут российские СМИ, ссылаясь на пропутинского приспешника пескова, прокомментировавшего соответствующие высказывания представителей Штатов.

"Это подход далек от серьезности, это подход, который, я бы сказал, недопустим на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями", — заявил он.

Кроме того, спикер диктатора путина добавил, что россия в очередной раз пытается акцентировать внимание мирового сообщества на вероятной опасности, которая якобы кроется в реализации тех же планов украинцев использовать против рф "грязную бомбу".

Следует напомнить, что несколькими днями ранее российские военные выступили с заявлением о том, что получили информацию о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Также "Телеграф" сообщал, как в минобороны россии накануне выступили с заявлением о том, что якобы располагают сведениями о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросам получения технологии создания оружия массового поражения.