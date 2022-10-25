"Денацификации" мало: у россиян появилась еще одна безумная цель в Украине

Россиян начали пугать "сектантами" и "сатанистами" в Украине

Российские чиновники решили вновь отличиться абсурдными заявлениями относительно Украины и придумали новый повод массово убивать украинцев.

Как сообщил помощник секретаря Совбеза рф Алексей Павлов, наша страна превратилась в "тоталитарную гиперсекту", в которой якобы отказались от православных ценностей. Его слова приводят российские СМИ.

"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту", — сказал он.

По его словам, руководство Украины превратилось в "воинствующих фанатиков", а их взгляды "прямо противоположны взглядам нормальных людей".

После этого Павлов заявил, что в ходе дальнейшего военного вторжения в Украину также необходимо провести "десатанизацию".

"Или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", — заявил Павлов.

По его словам, в Украине сейчас действуют "сотни сект", а одной из них является Церковь Сатаны, которая официально зарегистрирована в качестве одной из религий в США.

Как сообщалось ранее, директор вещания российского пропагандистского телеканала RT Антон Красовский накануне в прямом эфире призвал топить украинских детей и сжигать их в домах.

Позже за эти высказывания его раскритиковали даже собственные коллеги.