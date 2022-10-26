От Киева за два дня до героической обороны: как кремль меняет методички

Планы быстро захватить Украину провалились. Теперь Курск и Белгород строят линию обороны.

В последнее время в россии исчезли фразы "денацификация", "демилитаризация", которыми пропагандисты описывали свои целые войны в Украине, их перестали вспоминать по телевидению и в информационном поле еще в середине мая. За последние месяцы россияне начали массово гуглить слова "отступление" и "ядерный удар", о чем свидетельствуют данные Google Trends и российского "Яндекс Wordstat". Число запросов по слову "отступление" в сентябре превысило 216 тысяч, а "ядерный удар" искали 182 тысяч человек.

На видео спикеров российского минобороны все чаще стали раздаваться заявления о "героическом отступлении" и "героической обороне" (вместо риторики о наступлении в начале войны), а на днях появились новости о линии оборонных укреплений на границе россии. Вчера к целям россии в войне добавилась "десатанизация".

Вспоминаем, как менялись настроения в россии с начала полномасштабного вторжения:

Киев за два дня, "шаги доброй воли"

Когда владимир путин объявлял о начале так называемой "специальной военной операции", то очертил ее цели как "демилитаризация" и "денацификация" всей Украины. Также он упоминал об освобождении жителей "ДНР" и "ЛНР" от какого-либо "геноцида".

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии", — так объяснял спикер путина дмитрий песков значение слова "денацификация".

Так же дерзко выглядели и заявления пропагандистов. Владимир Соловьев еще 22 февраля утверждал: "Бровь поднимем — и Украина поймет все! И не надо никаких иллюзий!.."Возьмем Киев!", а Ольга Скабеева прогнозировала Киеву "два дня, а затем падение города".

Через месяц, когда войска россии выгнали из-под Киева, а россиянам не удалось захватить Харьков и другие областные центры, выступления изменили тональность. Далее объявили о сосредоточении боевых действий на Донбассе в качестве основной цели, а министр обороны рф сергей шойгу объявил, что цели первого этапа "специальной военной операции" выполнены.

российский МИД заявлял, что цель войны — это ослабление влияния США и НАТО.

30 июня ВСУ выгнали россиян уже с острова Змеиный, сожгли их технику и зачистили территорию. В россии назвали вывод гарнизона "шагом доброй воли".

"Когда мы отступаем, мы идем вперед"

В сентябре с началом успехов ВСУ в результате контрнаступления в Харьковской обл., которое сопровождалось освобождением таких городов как Изюм и Балаклея, у российских пропагандистов начали появляться нарративы о героической обороне, а отступление описывали как плановую "перегруппировку войск для наращивания усилий на донецком направлении".

"Проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В течение трех суток проведена операция по сворачиванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию "ДНР", — говорится в сообщении российского минобороны.

Иногда факт отступления просто не признавали, а в телеграмм-каналах стали искать виновных. Бывший "министр обороны" у боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) иронически признавал, что "в связи с блестящей (четко в рамках выполнения плана и даже с опережением графика) операцией по передаче уважаемым украинским партнерам городов Изюм, Балаклея и Купянск — территория, контролируемая администрацией Харьковской области Украины, существенно сократилась".

Маргарита Симоньян назвала поражение россии в Харьковской области "большим отступлением" и предложила не паниковать и продолжать работать ради победы, напомнив определенные поражения по российской истории, после которых последовали победы.

Симоньян назвала поражение россии в Харьковской области "большим отступлением"

С начала октября россияне начали перемещать военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра Херсонской области. А местный коллаборант Кирилл Стремоусов пытался успокоить россиян по поводу отступления российских войск из некоторых украинских областей, заявив, что отступление – это шаг вперед.

"Запомните, враги, наш тактический прием – когда мы отступаем, это значит, что мы вперед идем", – заявил Стремоусов.

Бряцание оружием и требования переговоров

Одновременно с успехами ВСУ на Харьковском направлении в российском медийном поле начинают раздаваться заявления о необходимости переговоров с Киевом. Высказывают их не только спикер владимира путина дмитрий песков, но и самые неожиданные в этой ситуации "голуби мира", как, например, спикер совета федерации Валентина Матвиенко, глава фракции ЛДПР в госдуме Слуцкий.

Так, 4 сентября пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что война должна завершиться за столом переговоров:

"Любая конфронтация заканчивается разрядкой. Любая кризисная ситуация заканчивается за столом переговоров. Так будет и в этот раз. Это вряд ли произойдет скоро, скорее — поздно. Но все же произойдет. Другое дело — у нас будет бесценный опыт и наука, как вести с ними диалог. Не то, что на наших условиях, а таким образом, чтобы наши интересы никак не пострадали", — сказал Песков.

6 октября спикер совета федерации росии Валентина Матвиенко на площадке "парламентской двадцатки" в Индонезии предложила украинской делегации "сесть за стол переговоров".

К предложениям поговорить прибавился шантаж ядерным оружием. В видеообращении от 21 сентября путин сказал, что россия ответит на "провокации со стороны Запада", и "это не блеф".

После массированных российских ракетных обстрелов Украины 10 октября пропагандисты рассказывали о "новой стадии демонтажа", главной целью они видят критическую инфраструктуру и призывают "лишить Украину комфорта".

Кроме этого, в кремле появился нарратив о якобы применении Украиной "грязной бомбы", сообщает Центр противодействия дезинформации. Обеспокоенность, которую выразил министр обороны рф по вымышленной "грязной бомбе", все расценили как неудачный шантаж и провокацию.

"Таким образом, не получив нужного результата, оккупанты еще раз спасают мир от угрозы, которую сами же и придумали. Президента Зеленского в своих речах переименовали в террориста, который планирует сам против себя и своего народа использовать оружие массового поражения. Это еще раз доказывает, что пропаганда россии примитивна и работает по одному шаблону, который зависит от успехов ВСУ. Такая стратегия ранее уже применялась с вымышленным химическим и биологическим оружием в Украине", — заявили в ЦПД.

Подготовка к обороне

владимир путин 19 октября ввел режим "повышенной готовности" на территориях Центрального и Южного федеральных округов, а в Курской и Белгородской областях начали возводить укрепленные линии обороны для отражения вероятного вторжения со стороны Украины.

"Линия Вагнера" в Луганской области

"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с минобороны россии и пограничным управлением в Курской области. Третья линия будет готова к 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", — написал Курский губернатор Роман Старовойт.

Также в области ведется активная работа по расчистке мест укрытий, в том числе подвалов. А вблизи многолюдных объектов призывают оборудовать укрытия и окопы. Бетонные блоки против танков в аннексированной Луганской области сейчас возводит "ПВК Вагнера", в регионе будет сформировано "народное ополчение".

Пропаганда, которая десятилетиями строила образ "второй армии мира" и угрожала взять Киев за два дня, теперь имеет перед собой большой вызов — объяснить, как стала возможной подготовка к защите от армии, которую за первые дни войны якобы уничтожили.

"Десатанизация"

Накануне российские чиновники издали новый шедевр, пытаясь придать войне в Украине религиозные причины. Так, помощник секретаря совбеза россии алексей павлов сказал, Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", в которой якобы отказались от православных ценностей.

"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новая власть превратила Украину из государства в тоталитарную гиперсекту … Причем власти в Киеве первыми превратились в воинственных фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей… Считаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более неотложным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", — сказал он.

По его словам, в Украине сейчас действуют "сотни сект", а одной из них является Церковь Сатаны, официально зарегистрированная как одна из религий в США.