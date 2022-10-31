Нож в спину от Китая: известная китайская компания уходит из россии

Офис компании в москве уже с февраля будет сдан в аренду

Всемирно-известная китайская компания Huawei Technologies Co якобы решила полностью прекратить прямые поставки своей продукции в россию. Согласно предварительной информации, уже в ближайшее время производитель смартфонов и другой цифровой техники может окончательно остановить сотрудничество со страной-агрессором.

Как пишут российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, Huawei уже приостановила ввоз в рф планшетов, ноутбуков и телевизоров собственного производства. В настоящее время российские магазины распродают остатки предварительных поставок. Более того, дефицит товара в дальнейшем вероятно приведет и к полному закрытию онлайн-магазина.

Кроме того, отмечается, что об уходе китайской компании из россии может говорить и то, что в сети появилась информация о том, что офис Huawei, который находился в бизнес-центре "Крылатские холмы", в москве выставили на аренду. Она будет действительной уже с 1 февраля 2023 года. Не менее показательным фактом является то, что компания перестала набирать персонал среди россиян.

Ранее Телеграф сообщал, что с начала российской агрессии в Украине большое количество зарубежных корпораций приняли решение прекратить сотрудничество со страной-агрессором или вышли из ее рынка. Среди них и легендарный разработчик компьютеров и электроники из Тайваня ASUS.