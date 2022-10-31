"А сил хватит?": сеть подняла на смех постпреда рф в ООН после выпада о "зерновом соглашении"

Москва хочет проверять украинские суда с зерном, обвиняя Киев в каких-то нарушениях

После атаки на военные корабли Черноморского флота российские власти объявили о выходе из "зернового соглашения", но этого им показалось мало, поэтому кремль решил пойти дальше, заявив, что Москва будет контролировать суда, которые будут выпускаться без их согласования.

Как передают российские СМИ, с таким заявлением в понедельник, 31 октября, выступил постпред рф при ООН Василий Небензя.

"Исходим из того, что заключенная между россией, Турцией и Украиной во время заверения ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна", — сказал Небензя, добавив, что принятые без россии решения "ни к чему их не обязывают ".

После этого российский постпред в ООН издал опус о "злоупотреблении гуманитарным коридором" и о том, что "россия не может допустить прохождения судов без осмотра"

"И мы будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", — сообщил Небензя, отметив, что подходы к реализации "зернового соглашения" российские власти детализируют позже.

Тем временем в российском Минобороны выступили с еще более странным заявлением, в очередной раз "укусив" Киев.

"Нет речи о гарантиях безопасности в рамках "черноморской инициативы" до принятия Киевом обязательств не использовать маршрут в военных целях", — цитируют оборонное ведомство РосСМИ.

Позже выяснилось, что россия вообще решила прекратить движение судов "зерновым коридором" в Черном море. При этом подчеркнув, что из "зернового соглашения" они не вышли, а остановили его действие.

"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", — цитирует российское Минобороны издание "Медуза".

Пользователи сети заявление Василия Небензи подняли на смех, отметив, что российские власти только и умеют угрожать. Более того, ему напомнили выдумки российских депутатов о "боевых комарах", пошутив, что они уже проверили все суда. Граждане не прошли и мимо того, что российские власти публично всегда подчеркивают "катастрофу в Африке", но сами делают все для того, чтобы продовольственный кризис там обострялся еще сильнее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия еще в сентябре намекала, что не хочет участвовать в "зерновом соглашении", а инвестиционный банкир Сергей Фурса тогда рассказал, что таким образом российский диктатор захотел отомстить за нефтяные санкции и увеличение поддержки Украины Западом.