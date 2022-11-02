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кремль будет это отрицать: что узнали СМИ о состоянии здоровья путина

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Одна из фотографий путина, где на его руке заметили следы от внутривенных уколов Новость обновлена 02 ноября 2022, 08:41
Одна из фотографий путина, где на его руке заметили следы от внутривенных уколов

В настоящее время врачи еще могут поддерживать здоровье диктатора тяжелыми препаратами

Уже не в первый раз ходят слухи о смертельных заболеваниях президента российской федерации владимира путина. На этот раз стало известно, что у диктатора ранняя стадия болезни Паркинсона, а также рак поджелудочной железы.

Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на собственные источники в кремле. Также по другой информации, у Путина может быть рак простаты. Российское руководство и дальше будет это скрывать и всегда отрицать.

"Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует", – рассказал изданию анонимный источник.

Кроме того, из-за плохого самочувствия владимира путина ему делают инъекции инновационных обезболивающих средств, а еще лечат тяжелыми стероидами. Врачи пытаются остановить прогресс онкологии.

"Это не только вызывает сильную боль, у путина также наблюдается одутловатость лица и другие побочные эффекты, включая провалы в памяти", — информирует инсайдер.

Как сообщал "Телеграф" ранее, известный украинский педиатр Евгений Комаровский дал пессимистический прогноз относительно смерти путина — его лечат сверхсовременными препаратами, поэтому он может еще некоторое время протянуть.

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#Кремль #Россия #Война #Владимир Путин #Онкология