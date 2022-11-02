Обломки вертолетов рф под Псковом разбросало от взрыва: появились спутниковые снимки

На снимках хорошо видны последствия уничтожения техники

В ночь на 31 октября в Псковской области российской федерации на военном аэродроме взорвались два боевых вертолета. Первые фотографии последствий взрыва уже появились в сети. На фото видны масштабы повреждения российской военной техники, чьи обломки разбросаны на большие расстояния от места взрыва.

Их опубликовали аналитики GeoConfirmed на своей странице в Twitter. Снимки были предоставлены военным блоггером Тимом Эрхартом и датированы 31 октября 09:44 по всемирному координированному времени. На снимках можно заметить обломки боевого вертолета Ка-52, поврежденного в результате взрыва. В этой же местности можно рассмотреть несколько остатков двух полностью уничтоженных военных объектов.

Обломки вертолетов на спутниковом снимке

Аэродром "Веретье" на карте

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети появилось видео уничтожения российских вертолетов Ка-52 на военном аэродроме "Веретье" в Псковской области россии. Можно увидеть, как диверсант устанавливает взрывчатку под боевую технику.

Кроме того, украинский журналист Юрий Бутусов объяснил, почему уничтожение российских вертолетов под Псковом стало одной из самых успешных и важнейших операций украинской разведки.