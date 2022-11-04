Укр

Переполох в Кремле: "преемник Путина" вместо кресла президента выбрал наркотики

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Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Патрушева давно называли одним из самых главных претендентов на место Путина Новость обновлена 04 ноября 2022, 11:01
Патрушева давно называли одним из самых главных претендентов на место Путина. Фото Getty Images

Кремлевские войны за власть набирают обороты, однако отдельные повороты судьбы оказываются весьма внезапными

На фоне военных поражений российской армии и затягивания "спецоперации" все чаще говорят о том, какой будет Россия после ухода от власти Владимира Путина. И самое главное – кто будет находиться за рулем этой подбитой машины под названием Российская Федерация.

Разумеется, что с течением времени меняется и конфигурация сил в российской верхушке. К примеру, сильно выросла роль создателя ПВК Вагнера Евгения Пригожина. При этом проведение мобилизации показало, что сохраняют свое влияние и те, кто задолго до войны был столбами режима Путина — так называемые "ястребы" — секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, олигарх Юрий Ковальчук и другие.

Бортникова и Патрушева западная пресса вообще называет идеологами и чуть ли не главными организаторами вторжения в Украину. The Times, например, сообщило, что глава ФСБ и секретарь Совбеза еще летом 2021 года приняли окончательное решение о необходимости вторжения в Украину. Между собой они это аргументировали необходимостью "окончательного решения украинской проблемы" и, собственно, они и уверяли Путина в том, что война нужна. Также Патрушев и Бортников считали, что у них истекает время для того, чтобы "решить вопрос западной агрессии".

Насчет времени переживания российских "ястребов" понятны — Патрушеву по состоянию на сегодняшний день 71 год, Бортникову — 70. В таком возрасте никогда не знаешь, проснешься ли утром. Особенно учитывая количество врагов, которых у них достаточно даже среди соратников.

И хотя западная пресса и разведки иногда намекают, что Патрушев хотел бы сесть в кресло президента, более вероятным и приемлемым для него был сценарий с президентством его сына — Дмитрия Патрушева, который в свои 45 уже четыре года возглавляет министерство сельского хозяйства РФ. Связи отца и его лобби позволили Дмитрию Николаевичу построить блестящую карьеру и иметь при этом звание офицера ФСБ.

Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев

О желании Патрушева-старшего посадить сына в кресло президента РФ не раз писала и западная, и российская пресса и телеграмм-каналы. Интересный вброс 27 октября был опубликован в телеграмм-канале Генерал СВР, который часто публикует конспирологические истории, якобы имевшие место среди российских властей. В нем говорилось о закрытой части заседания, которое Путин проводил с некоторыми членами Совета Безопасности РФ.

"Путин сказал, что собирается выступить с обращением к Федеральному собранию ближе к концу года. В обращении президент поблагодарит за работу премьер-министра и Кабмин, и предложит кандидатуру нового премьер-министра и новый состав правительства, мол, в кризис нужны кризисные менеджеры. В начале следующего года президент намерен поэтапно ввести военное положение по всей стране, — пишет Генерал СВР. — Еще до совещания Путин предупредил Собянина о необходимости подготовки Москвы к возможности введения военного положения в любой момент после нового года. Транзит (власти — Ред.) собираются проводить в состоянии военного положения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев не в восторге от перспективы перехода власти к его сыну Дмитрию в разгар войны, но Путин обещает, что горячая фаза закончится весной", — говорится в публикации.

Так, случайно, популярный Телеграмм-канал, сливающий инсайты и, очевидно, оказывающий влияние на российские элиты, ставит перед фактом, что власть будут передавать именно в руки Дмитрия Патрушева.

Впрочем, недавно появилась информация, которая может поставить крест на всех амбициях власти Патрушева-меньшего. Речь идет о его наркозависимости.

"Потенциального президента России поймали на употреблении тяжелых наркотиков, а срочная эвакуация на лечение в Китай в сентябре этого года сделала только хуже: эту страсть узнали и в Поднебесной", — пишет общественный деятель Юрий Гончаренко.

Юрий Гончаренко о планах Патрушева
Юрий Гончаренко о планах Патрушева

Эксперт вспомнил, что в скандале с доставкой крупной партии кокаина из Аргентины в Россию в 2018 году фигурировал самолет Патрушева, правда старшего. Скандальной также является история с сыном генерала ФСБ Здановича, который был бывшим пресс-секретарем Николая Патрушева, когда тот возглавлял спецслужбу. Зданович-младший получил 10 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Судя по всему, страсть детей топ-чиновников РФ к запрещенным веществам — случай не единичный.

Для Украины утечка информации о наркозависимости Патрушева-младшего даже полезна, поскольку может помешать назначению молодого президента РФ, который помимо прочего является сыном главного архитектора вторжения войск в Украину. Интересно, что эту тему достаточно активно разгоняют и российские ботофермы, которыми курирует тот же Евгений Пригожин. У него, по-видимому, свои планы на политическое будущее России.

Теги:
#Наркотики #Россия #Владимир Путин #Николай Патрушев