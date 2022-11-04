Переполох в Кремле: "преемник Путина" вместо кресла президента выбрал наркотики

Кремлевские войны за власть набирают обороты, однако отдельные повороты судьбы оказываются весьма внезапными

На фоне военных поражений российской армии и затягивания "спецоперации" все чаще говорят о том, какой будет Россия после ухода от власти Владимира Путина. И самое главное – кто будет находиться за рулем этой подбитой машины под названием Российская Федерация.

Разумеется, что с течением времени меняется и конфигурация сил в российской верхушке. К примеру, сильно выросла роль создателя ПВК Вагнера Евгения Пригожина. При этом проведение мобилизации показало, что сохраняют свое влияние и те, кто задолго до войны был столбами режима Путина — так называемые "ястребы" — секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, олигарх Юрий Ковальчук и другие.

Бортникова и Патрушева западная пресса вообще называет идеологами и чуть ли не главными организаторами вторжения в Украину. The Times, например, сообщило, что глава ФСБ и секретарь Совбеза еще летом 2021 года приняли окончательное решение о необходимости вторжения в Украину. Между собой они это аргументировали необходимостью "окончательного решения украинской проблемы" и, собственно, они и уверяли Путина в том, что война нужна. Также Патрушев и Бортников считали, что у них истекает время для того, чтобы "решить вопрос западной агрессии".

Насчет времени переживания российских "ястребов" понятны — Патрушеву по состоянию на сегодняшний день 71 год, Бортникову — 70. В таком возрасте никогда не знаешь, проснешься ли утром. Особенно учитывая количество врагов, которых у них достаточно даже среди соратников.

И хотя западная пресса и разведки иногда намекают, что Патрушев хотел бы сесть в кресло президента, более вероятным и приемлемым для него был сценарий с президентством его сына — Дмитрия Патрушева, который в свои 45 уже четыре года возглавляет министерство сельского хозяйства РФ. Связи отца и его лобби позволили Дмитрию Николаевичу построить блестящую карьеру и иметь при этом звание офицера ФСБ.

Дмитрий Патрушев

О желании Патрушева-старшего посадить сына в кресло президента РФ не раз писала и западная, и российская пресса и телеграмм-каналы. Интересный вброс 27 октября был опубликован в телеграмм-канале Генерал СВР, который часто публикует конспирологические истории, якобы имевшие место среди российских властей. В нем говорилось о закрытой части заседания, которое Путин проводил с некоторыми членами Совета Безопасности РФ.

"Путин сказал, что собирается выступить с обращением к Федеральному собранию ближе к концу года. В обращении президент поблагодарит за работу премьер-министра и Кабмин, и предложит кандидатуру нового премьер-министра и новый состав правительства, мол, в кризис нужны кризисные менеджеры. В начале следующего года президент намерен поэтапно ввести военное положение по всей стране, — пишет Генерал СВР. — Еще до совещания Путин предупредил Собянина о необходимости подготовки Москвы к возможности введения военного положения в любой момент после нового года. Транзит (власти — Ред.) собираются проводить в состоянии военного положения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев не в восторге от перспективы перехода власти к его сыну Дмитрию в разгар войны, но Путин обещает, что горячая фаза закончится весной", — говорится в публикации.

Так, случайно, популярный Телеграмм-канал, сливающий инсайты и, очевидно, оказывающий влияние на российские элиты, ставит перед фактом, что власть будут передавать именно в руки Дмитрия Патрушева.

Впрочем, недавно появилась информация, которая может поставить крест на всех амбициях власти Патрушева-меньшего. Речь идет о его наркозависимости.

"Потенциального президента России поймали на употреблении тяжелых наркотиков, а срочная эвакуация на лечение в Китай в сентябре этого года сделала только хуже: эту страсть узнали и в Поднебесной", — пишет общественный деятель Юрий Гончаренко.

Юрий Гончаренко о планах Патрушева

Эксперт вспомнил, что в скандале с доставкой крупной партии кокаина из Аргентины в Россию в 2018 году фигурировал самолет Патрушева, правда старшего. Скандальной также является история с сыном генерала ФСБ Здановича, который был бывшим пресс-секретарем Николая Патрушева, когда тот возглавлял спецслужбу. Зданович-младший получил 10 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Судя по всему, страсть детей топ-чиновников РФ к запрещенным веществам — случай не единичный.

Для Украины утечка информации о наркозависимости Патрушева-младшего даже полезна, поскольку может помешать назначению молодого президента РФ, который помимо прочего является сыном главного архитектора вторжения войск в Украину. Интересно, что эту тему достаточно активно разгоняют и российские ботофермы, которыми курирует тот же Евгений Пригожин. У него, по-видимому, свои планы на политическое будущее России.