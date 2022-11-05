"Преемник" путина положил на его стол сценарий проигрыша: что это значит для кремля

Речь идет о плане действий москвы в самом худшем для них случае

Секретарь Совбеза российской федерации николай патрушев разработал план проигрыша россии в войне с Украиной. Это тот самый человек, который, вероятно, стал одним из двух главных идеологов войны в Украине, убедивших путина вторгнуться. Папку с планом действий российскому руководству в случае столь негативного для них исхода войны патрушев положил на стол путина.

Об этом сообщил политолог Николай Давыдюк в интервью украинскому изданию "НВ". По его словам, секретарь Совбеза рф назвал эту папку "подготовкой аналитического отчета о том, что может происходить и будет происходить".

"По данным наших спецслужб, есть информация, что у путина на столе появилась папка моделирования проигрыша, то есть, как действовать в случае проигрыша. Этой папки не было, была скорая победа, долгая победа, мирный договор, а сейчас появилась четвертая папка, которая называется проигрыш. То есть, как действовать президенту другим силовикам в случае проигрыша, как принять его, как с ним работать, как его приуменьшить. Эта папка на их столе появилась", — заявил он.

Давыдюк также добавил, что российское руководство пришло к этому в результате масштабных неудач в Херсонской области. Кроме того, на фоне объявления частичной мобилизации в россии это еще более негативно отразится на положении кремля.

Как сообщал "Телеграф" ранее, американское издание Politico обнародовало перечень кандидатов на кресло путина, среди них — и сам патрушев.

Также был назван другой вероятный преемник путина, которого патрушев хочет посадить в президентское кресло, но в сети появилась информация, которая может этому мешать.