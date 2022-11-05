"Фаер-шоу" в Екатеринбурге: легион "Свобода России" поджег вагоны с топливом для российском армии (видео)

Легион "Свобода России" устроил новую диверсию и обратился к мобилизованным россиянам

Участники легиона "Свобода России" продолжают вести войну с путинским режимом, как на поле боя в Украине, так и в глубоком тылу на территории самой РФ. Ко Дню военного разведчика в России партизаны устроили яркое "фаер-шоу".

Как сообщили активисты движения, сегодня ночью, 5 ноября, участники легиона внесли очередной вклад в борьбе с российским преступным правительством. В городе Екатеринбург легионеры подожгли железнодорожные составы с топливом, которые предназначалось для путинских войск, осуществляющих агрессию на территории Украины. В подтверждение своих слов екатеринбуржские партизаны опубликовали видео с места событий.

Момент пожара в Екатеринбурге

Активисты отметили, что данная акция была осуществлена с целью поддержки участников легиона, которые на данный момент сражаются с армией путина в Украине. Кроме того движение опубликовало обращение к мобилизованным гражданам РФ.

"У Вас тоже есть возможность противостоять военным преступлениях в Украине путём вливания в ряды ВДЛ (Всенародное движение легиона — Ред.) или непосредственного перехода на сторону Легиона. Борьба за свободу России является обязанностью каждого гражданина РФ, который хочет возобновить мир в Украине и нормальную жизнь в России!", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оппозиционеры создали политический центр вооруженной борьбы с РФ. В него вошли несколько организаций, в том числе и знаменитый легион "Свобода России".

Также мы сообщали о том, что бывший чиновник из России вступил в легион "Свобода России".