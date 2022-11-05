"Золотая рота": сыновьям российских чиновников предложили пойти на войну - как они отреагировали

Большинство детей российских чиновников не хотят воевать

Пока в российкие "мобики", попадая на войну в Украине, продолжают массово сдаваться в плен, журналисты решили поинтересоваться у детей чиновников рф о том, горят ли они желанием воевать.

"На удивление", большинство опрошенных не согласились сформировать "золотую роту", но некоторые заявили, что якобы готовы пойти на войну, если они подпадут под мобилизацию. Об этом пишет издание "Важные истории".

Кто отказался идти на войну

Зять главы Минобороны рф сергея шойгу в момент, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос, летел в Катманду. Сообщение, хоть и было прочитано, но осталось без ответа;

в момент, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос, летел в Катманду. Сообщение, хоть и было прочитано, но осталось без ответа; С зятем главы первого заместителя администрации президента рф сергея кириенко даже удалось поговорить по телефону, но недолго. Услышав злополучный вопрос, мужчина просто бросил трубку;

Сыновья заместителя главы администрации президента алексея громова также бросили трубку после неудобного вопроса;

Зять губернатора Московской области андрея воробьева, увидев сообщение с вопросом об отношении к мобилизации — удалил чат;

Сын главы "Ростеха" сергея чемезова просто отказался отвечать на вопрос;

Сын скандальноизвестного дмитрия медведева ответил только, что повестка ему не приходила;

Отпрыск депутата госдумы вячеслава никонова рассказал, что ему не комфортно отвечать на такой вопрос и добавил, что рад, что мобилизация закончилась.

Кто готов воевать

Сын главы МВД рф владимира колокольцева заявил, что якобы готов пойти на фронт, в случае, если ему придет повестка;

Сын замминистра обороны руслана цаликова также, по его словам, готов воевать, если придет повестка. На вопрос, почему он не пошел добровольцем — заявил, что не имеет отношения в вооруженным силам;

Сын первого вице-премьера россии андрея белоусова сказал, что готов воевать;

Сын депутата Госдумы ирека богуславского обещает пойти на войну, если придет повестка.

Напомним, ранее мы писали о том, что мобилизованные россияне начали возвращаться домой, правда мертвыми.

Также мы сообщали о том, что военный эксперт Влад Волошин прокомментировал мобилизацию в рф.