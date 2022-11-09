"путин перестал быть альфа-самцом": кто больше всего влияет на принятие решений в Кремле

Российская политическая верхушка полнится новыми именами, которые надеются выгрызть себе побольше власти

Российский диктатор владимир путин, несмотря на свою серьезную ненависть к Украине и всему украинскому, постепенно сдает позиции самого ярого борца за светлое российское будущее. Его так называемая "альфа-самцовость" значительно снизилась после того, как ВСУ справились с успешным контрнаступлением на Харьковщине, а окончательно подкосилась вслед за принятием решения о частичной мобилизации. Экс-советник главы МВД Украины Вадим Денисенко говорит, что именно по этой причине путина нельзя называть человеком, который единолично виноват во всем, что происходит в нынешней войне.

Об этом чиновник рассказал в эфире проекта "Орестократия", ведущим которого является шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар. Денисенко подчеркивает: сейчас Украине приходится бороться с так называемым "коллективным путиным", составляющими которого есть несколько ключевых персон.

Изначально, по его мнению, на решения, принимаемые российским президентом, влияли николай патрушев, возглавляющий Совбез россии, а также крупный российский бизнесмен Юрий Ковальчук. Ярким представителем группы второго был кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко.

При этом сам путин не стесняется лично расширять данную группу. Денисенко говорит, что сейчас в нее входят и мэр Москвы Собянин, и российский премьер Михаил Мишустин, и многие другие. Но особую опасность представляют еще две личности, чьи имена хорошо знакомы украинцам.

"Параллельно появляется новая, очень голодная группа — Кадырова-Пригожина. Они ситуативные союзники. Их ключевая задача — взять под свой контроль Минобороны", — поясняет Вадим Денисенко.

Таким образом они смогут получить еще больше власти, захватить под свой контроль Минобороны, а, значит, большие финансовые потоки и, фактически, управление всей страной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сможет ли, по мнению Денисенко, российский народ восстать против путина или же они будут использовать другие методы для смены власти в стране.