Из-за слабости российской оппозиции путин надеется на то, что западу придется договариваться с ним и это даст ему возможность перегруппироваться

Российская оппозиция разрознена, сломлена и не имеет реального плана прекращения войны. Это только играет на руку российскому диктатору владимиру путину. Западные страны, а также большие мировые экономики — Китай, Индия, ближневосточные монархии хотят видеть реалистичный сценарий окончания войны. Именно с этим связано то, что США продвигают идею возможности переговоров с россией даже если путин останется у власти.

Такое мнение в статье для Bloomberg высказал Леонид Бершидский, бывший обозреватель Bloomberg Opinion Europe и колумнист агентства. Он отмечает, что даже победа Украины на поле боя необязательно означает смену режима, но отмечает, что многие согласны с тем, что "падение Путина необходимо для прекращения военных действий". Российская оппозиция в разных странах тем временем занята разработкой видения рф после этого поражения. На такое понимание также есть запрос у западного общества, но реалистичный сценарий окончания войны более актуален.

Единственное в чем более-менее согласна антипутинская оппозиция — россию нужно преобразовать в парламентскую демократию европейского типа без сильного президента. При этом оппозиция не объединяется, многие ее члены не выносят друг друга и подвергают сомнениям компетентность.

"Эта сложность — самый сильный козырь Путина", — отмечает колумнист, добавляя что диктатор надеется, что западные страны решатся иметь с ним дело, что даст возможность перегруппироваться для новой атаки. "Неспособность российской оппозиции предложить заслуживающую доверия альтернативу вместо теоретических представлений о лучшем будущем играет ему на руку", — добавляет Бершидский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вероятность того, что Украина пойдет на переговоры с россией очень мала. Но воздействие США все же есть — украинский президент Владимир Зеленский в последнем обращении не назвал условие отстранение путина от власти обязательным для переговоров.