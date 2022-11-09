Масштабный провал путина: в Пентагоне рассказали, на сколько стало меньше танков у рф

Считается, что Украина сможет выдержать эту войну, что нельзя наверняка сказать о россии

Для российской федерации полномасштабная война с Украиной обернулась не быстрой победой, а тяжелыми боями, которые они только медленно проигрывают. Они теряют свою технику и личный состав. Уже известно о том, что россияне потеряли половину своих основных боевых танков в войне против Украины и использовали большую часть высокоточного оружия.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль в комментарии изданию CNN. По его словам, россия понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что "на порядок больше", чем Советский Союз в Афганистане.

"путин потерпел неудачу… россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", — заявил Каль журналистам.

Колин Каль отметил, что "путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну", но "он потерпел неудачу, и это не изменится". Он подчеркнул, что Украина сможет выдержать.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии… Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было" до войны", — рассказал Каль.

Как сообщал "Телеграф" ранее, военный эксперт Олег Жданов рассказал, каким будет продвижение Вооруженных сил Украины в ноябре на фоне приближающихся морозов.