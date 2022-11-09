В прошлом месяце уже были испытания ядерных боеголовок

Президент российской федерации владимир путин готовится к испытанию ядерной ракеты Сатана-2. Это будет уже не первое испытание оружия массового поражения за последнее время. При этом производить новую партию этих ракет начали не так давно.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Express. Как отмечается, ракета способна нести более десяти боеголовок со скоростью 16 тысяч миль в час и способна нанести удар по Великобритании за 6 минут.

"После первого испытания пути сказал, что ракета "заставит задуматься" врагов россии. Дмитрий Рогозин в мае сообщил, что около 50 ракет "Сатана-2" находятся в массовом производстве и скоро будут готовы", — говорится в сообщении издания.

Они также пишут, что украинский президент Владимир Зеленский уже говорит, что открыт для мирных переговоров с москвой. Он смягчил свою прошлую позицию об отказе от переговоров, пока пути у власти. Однако условия Украины до начала диалога не изменились.

"Зеленский повторил, что его условия для диалога — это возвращение всех оккупированных земель Украины, компенсация ущерба, нанесенного войной, и привлечение к ответственности за военные преступления", — сообщает издание.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Си Цзиньпин в разговоре с Шольцем сделал неприятное для путина заявление о применении ядерного оружия — российский диктатор теряет последних друзей.