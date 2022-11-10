"Дойдут до москвы за 7-8 часов": в россии паникуют из-за наступления ВСУ

Ищенко сделал громкий прогноз после наблюдений за успехами украинской армии на фронте

После переполоха россиян в сети на фоне новостей об отводе сил вс рф от Херсона российский политолог Ростислав Ищенко "порадовал" сограждан своим прогнозом. Он не отрицает, что у Вооруженным сил Украины есть возможности продолжить наступление вплоть до российской столицы.

Цитирует слова Ищенко, который родился и жил в Киеве и выехал из Украины в рф в 2014 году, Телеграм-канал BRIEF. Политолог заявил, что якобы ВСУ могут воспользоваться ситуацией и создать группировку в 20-30 тысяч человек, чтобы начать двигаться в направлении москвы.

Ищенко считает, что эффект внезапности может позволить бойцам всего за одну ночь зайти сразу в четыре российских города — Белгород, Курск, Орел или Брянск.

"За 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до столицы при скорости 70 километров в час. Части ВСУ могут даже перерезать несколько стратегических шоссе — от смоленского до рязанского, после чего выйти к МКАДу и даже проскочить до кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, российские пропагандисты с каждым разом выдумывают все более "креативные" фейки. После "ужастиков" о боевых комарах в россии заговорили о новой угрозе в виде украинских мышей.

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