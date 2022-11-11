песков развеселил новым заявлением по Херсону

Путинский приспешник отмечает, что выход оккупантов из города не меняет статус аннексированной территории.

После позорного бегства кафиров из украинского Херсона россия абсурдно прокомментировала "уход" своей армии, а также вероятность проведения переговоров и последующее завершение "спецоперации".

В частности, представитель российского президента дмитрий песков заявил, что Херсонщина и в дальнейшем остается субъектом российской федерации, ведь этот статус за ней был закреплен ранее и никаких изменений по этому поводу не планируется.

Что касается решения минобороны россии относительно приказа об отступлении из украинского города, то путинский приспешник добавил, что ему больше нечего сказать и добавить на эту тему.

"Здесь за какими-то расширенными комментариями я попрошу обращаться в министерство обороны", — пояснил он.

Во время комментариев по поводу дальнейшего хода войны, то по словам пескова, россия может завершить так называемую "специальную военную операцию" исключительно после достижения ее цели.

В то же время он добавил, что достижение этих целей зависит и от переговорного процесса, однако они не могут быть восстановлены из-за категорической позиции украинской стороны.

Спикер владимира путина заверил, что кремль и дальше считает Херсонскую область частью россии и не считает, что отступление из областного центра унизительным.

"По поводу отступления из Херсона это в министерство обороны, поскольку решение об покидании города было принято министром обороны сергеем шойгу на основании доклада генерала армии сергея суровикина. рф не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав", — подытожил песков.

Ранее "Телеграф" сообщал, спикер путина мог лично посещать временно оккупированные территории Луганщины, где учатся пропагандисты.

Также напомним позицию пескова относительно "зернового соглашения" без участия россии.