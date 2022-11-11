россияне систематически намекают на желании вернуться к диалогу с украинцами

После того, как украинская сторона в очередной раз очертила свою четкую позицию по возвращению к переговорному процессу с россией, в москве снова намекнули на то, что хотят договориться. В частности заместитель главы министерства иностранных дел рф сергей рябков заявил, что кремль якобы открыт к диалогу с Киевом без предварительных условий.

Как в пятницу, 11 ноября, пишут российские СМИ, представитель российского ведомства в комментарии по вопросу переговоров с украинцами снова уколол Киев, намекая на то, что решение о нежелании вести дискуссии с рф было принято из-за давления со стороны Запада.

"Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который в общем двигался вперед, разрабатывался какой-то документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше? — зависит не от нас", — сказал рябков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в министерстве иностранных дел россии уже комментировали вопросы переговорного процесса с Украиной. В частности, спикер ведомства мария захарова заявляла, что москва открыта для обсуждения с Украиной возможностей мирного завершения "конфликта".

Также следует напомнить, что я ранее распространялась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы смягчил позицию по переговорам с россией после подталкивания со стороны Соединенных Штатов.