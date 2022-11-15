Стало известно, какие выплаты обещают россиянам

В россии призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих решили поощрять по-новому. Теперь оккупанты будут якобы получать денежное поощрение за уничтожение украинской боевой техники. Стоит отметить, что ранее прокремлевские власти свои обещания по поводу денежных выплат солдатам, а также родственникам погибших воин не очень соблюдали.

Как сообщают российские СМИ, отныне мобилизованные россияне будут получать приличные деньги за уничтоженную технику Вооруженных украинских сил, а именно: за сбитый самолет оккупантам обещано 300 000 рублей, изуродованный украинский вертолет — 200 000 рублей, беспилотник ВСУ -

Крупногабаритная техника, в частности подбитый танк, обойдется в 100 000 рублей, за то уничтоженные БТР, БМП и БМД, самоходные пушки, системы С-300, Бук, Тор, Оса или боевые машины РЗСО украинцев — по 50 000 рублей.

Выплаты также "возможны" наиболее отличившимся отдельным военным за уничтожение украинского личного состава или решение других задач, передает телеканал, указывая, что такое денежное поощрение в этом случае может составить до 100 тысяч рублей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны россии сергей шойгу во время своего очередного отчета рассказал, что за два месяца со дня объявления частичной мобилизации в рф далось мобилизовать 300 тысяч человек.