"Тушите свет!": обиженный медведев рассказал о "мести" Украине за резолюцию ООН

россия ракетами ответила на неудобную для нее резолюцию ГА ООН

Массированный ракетный удар россии по Украине во вторник, 15 ноября, является своеобразной местью и ответом рф на принятую накануне в Генассамблее ООН резолюцию о "репарациях" Украине.

По сути об этом заявил в зампредседателя совета безопасности рф дмитрий медведев, назвавшего причины для резолюции "высосанными вражескими странами из известного места".

"В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день…", — написал медведев.

Говоря о резолюции ГА ООН, то зампред совбеза рф заявил, что у россии "не останется выбора" и в ответ кремль будет безвозвратно конфисковывать средства и имущество зарубежных частных инвесторов.

По словам российского чиновника, в россии находится активов зарубежных инвесторов на сумму более 300 млрд долларов: в эту сумму входят иностранные кредиты, сбережения и прочие ценности. Этого, по словам медведева, хватит, чтобы компенсировать "украденное у россии".

Напомним, что Генассамблея ООН дала Украине право требовать репарации за причиненный ущерб, приняв соответствующую Резолюцию 14 ноября. Документ поддержали 94 страны, а против выступили лишь 14, еще 73 решили воздержаться.

Отметим, что в результате ракетной атаки по Украине 15 ноября повреждения получили 15 объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего миллионы украинцев остались без света.