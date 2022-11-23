В Украине уже не справляются: россияне могут готовить провокации в Белгородской области

С помощью новых терактов кремлевские политики могут попытаться восстановить поддержку войны среди населения

Строительство заградительных сооружений в Белгородской области, что возводятся на границе с Украиной, могут быть лишь частью грандиозного плана Кремля насчет организации провокаций на своей же территории. Россияне способны устроить теракты "под чужим флагом", чтобы убедить мирное население в опасности, якобы исходящей со стороны ВСУ.

О таком возможном сценарии предупреждают аналитики Института изучения войны, передает "Телеграф". К подобным выводам специалисты пришли, анализируя действия российских властей, а также заявления военных корреспондентов, работающих на оккупантов.

Среди пропаганды, которая уже вливается в уши обычным россиянам, можно заметить тезисы насчет вероятного "желания" украинской армии вторгнуться на территорию Белгородской области. Именно якобы для этого на границе и пытаются возвести фортификации, которые могли бы задержать наступление. Вместе с этим вновь активизировались призывы к повторному вторжению на Харьковщину, которая и так до сих пор еще не освобождена полностью. Особое внимание достается Купянску, куда в свое время было перенесено "столицу" оккупированной территории области.

Линия границы с Белгородской областью

Аналитики ISW называют заявления о вероятном украинском нападении на россию "абсурдными и направленными лишь на запугивание общественности с целью усилить поддержку войны".

"Украина не имеет стратегического интереса насчет вторжения в рф, а также возможности осуществить это в таком масштабе, — отмечается в свежей сводке. — После победы на севере Харьковской области украинские войска продолжают освобождать оккупированные населенные пункты на западе Луганщины".

Рвы в Белгородской области

Чьего нападения опасаются россияне, непонятно

Конечно же, с помощью вероятных провокаций россияне могут лишь усилить общую неприязнь, которая сейчас установилась между россиянами и украинцами. Жителей Белгородской области таки образом способны еще больше "привязать" к необходимости поддерживать усилия российских военных в Украине.

Напомним, что это уже не первый раз, когда россияне обращаются к неправдивым и фейковым данным, чтобы усилить ненависть мирных жителей к Украине. Ранее они использовали кадры разрушенной школы на Донбассе, представляя ее как "последствия атаки ВСУ" на Шебекино Белгородской области.

Неудивительно, что в такое непростое время мэр Белгорода от греха подальше решил просто уйти с должности.