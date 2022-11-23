Шесть раз увернулся от HIMARS: губернатор рф насмешил соцсети рассказом о поездке на Донбасс

Губернатор доставлял военный груз для российских оккупантов на Донбассе

Глава республики Коми Владимир Уйба рассказал историю о том, как едва не погиб во время командировки на Донбассе, чем очень насмешил пользователей соцсетей. По его словам, во время поездки он шесть раз увернулся от ударов артиллерийской системы HIMARS. Напомним, что Коми входит в состав российской федерации, которая продолжает акты агрессии против Украины.

Губернатор рассказал, что он побывал в Кременной (город в Северодонецком районе Луганской области), куда доставлял обмундирование и продовольствие для военнослужащих-оккупантов. В это время по его колонне якобы открывали огонь.

"Кременная — это другая история. Там идут активные бои. Мы вчера, пока перемещались, по нам шесть раз ударили хаймарсами", — заявил Уйба на встрече с семьями участников СВО.

По словам Уйбы, в колонне было два автобуса с грузом и два джипа.

Реакция соцсетей на рассказ российского губернатора не заставила себя ждать. Публикация росСМИ о поездке Уйбы насмешила пользователей Twitter:

Напомним, что недавно соцсети смеялись еще над одной "клоунадой" в рф. Речь шла о президенте страны-агрессора владимире путине, который, не найдя более важных занятий, открывал репродукторий индейки в Тюменской области.

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