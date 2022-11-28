Глава района сразу отчитался о выдаче подарков, прикрепив фотоподтверждение

В россии в честь празднования Дня матери женщинам, чьи сыновья пришли с оружием в Украину в рамках так называемой "военной спецоперации", после чего стали удобрением для плодородной украинской земли, цинично предоставили наборы полотенец. В сети этот факт стал очередным поводом для ряда саркастических шуток и насмешек над россиянами.

Как пишут росСМИ, это произошло в Курской области россии, где глава Льговского района сергей коростелев подарил сгоревшим родственникам погибших на войне в Украине солдат наборы с полотенцами и открытки с поздравлениями ко Дню матери. Подарочные наборы можно увидеть на кадрах фотоотчета, опубликованном на официальной странице пресс-службы района в соцсети.

"В преддверии празднования Дня матери Глава Льговского района сергей коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции", — отмечается в тексте публикации.

В России матерям погибших в Украине солдат подарили наборы полотенец и открытки ко Дню матери

В комментариях под соответствующей публикацией представители украинского сегмента Сети саркастически шутят над очередной несуразной ситуацией в россии. В частности, большинство отмечает, что именно этими полотенцами матери ликвидированных военнослужащих "второй армии мира" теперь смогут вытирать слезы в скорби за сыновьями. Некоторые интересуются, где же денежное вознаграждение для убитых горем родственников демилитаризованных солдат, обещано ранее российскими властями. Есть и такие, кто удивляется тому, как у россиянок вообще хватило совести принять такой подарок после потери сыновей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря мощному сопротивлению Вооруженных украинских сил российская армия в дальнейшем продолжает нести огромные потери как среди боевой техники, так и среди личного состава по всей линии фронта в Украине.