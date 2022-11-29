В россии обсуждали возможность применить ядерное оружие против Украины: что узнали СМИ из писем агента ФСБ

Применение ядерного оружия против Украины будет демонстрацией слабости

Весной после того, как российская армия терпела неудачи, в россии обсуждалось применение ядерного оружия против Украины. Такие разговоры доказывают электронные письма, отправленные агентом ФСБ российскому правозащитнику Владимиру Осечкину.

Информацию об этом опубликовали в Newsweek. Письма были датированы 17 и 21 марта и 12 апреля. В них в частности упоминается мнение, что использование тактического ядерного оружия унизил бы россию в глазах других стран.

"Такой мощный аргумент в пользу локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не смог бы преодолеть даже военный успех", — цитирует Newsweek слова из письма агента ФСБ. В письме от 12 апреля высказывалось мнение, что использование ядерного орудия может применяться как запугивание запада и в войне с Украиной "ничего не даст". Обсуждение проходило без президента, при участии членов ФСБ и генералов россии.

Также информатор предположил, что если российский диктатор владимир путин отдаст такой приказ — его заблокируют в кремле. Отметим, что вину за неудачи россии в Украине в письмах агент ФСБ возлагает лично на путина, отметив что тот ставит "политические требования выше всякой целесообразности". Директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Макс Бергман считает, что путин пытается "переломить конфликт" и оценивает, что сценарий при котором россия может серьезно отнестись к своим ядерным угрозам либо снова начать риторику — успехи Украины, приближение к Крыму и неэффективность частичной мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у россии есть разнообразное тактическое ядерное оружие, а не только ракеты. Применить его против Украины могут не только ударом по территории, но и в космосе, вызвав мощный электромагнитный импульс.