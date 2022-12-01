россия готовит удар: бомбардировщики сняли на фото со спутника

Увеличение количества авиатехники и ее обслуживание видно на снимках компаний Maxar Technologies и Planet Labs

На российском военном аэродроме "Энгельс-2" под Саратовом замечено необычное движение — он в повышенной боевой готовности. Появились спутниковые снимки, которые показывают как почти два десятка российских дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 приводятся в готовность.

SPIEGEL публикует снимки со спутников и мнения военных аналитиков. В частности, они считают риск удара чрезвычайно высоким — возле бомбардировщиков отмечены заправщики с горючим. На взлетной полосе припаркованы много больших грузовых самолетов. Это может указывать на поставку на базу чего-либо, вероятно — крылатых ракет, считают эксперты

На базе много движения, самолеты обслуживаются. Также аналитики указали на тележки, которыми могли перевозить крылатые ракеты Х-55 или Х-101. Количество бомбардировщиков на полосе, по мнению аналитика Арда Мевлутоглу, указывает на "усиление боевых действий, если не на неизбежную крупномасштабную атаку".

Самолеты и обслуживание рядом

На взлетно-посадочной полосе кроме бомбардировщиков есть и грузовые самолеты

Напомним, что с февраля аэродром "Энгельс-2" используется для авиаударов по Украине. Отметим, что в украинской разведке подтвердили увеличение количества авиации на аэродроме и сообщили, что это вернулись несколько бомбардировщиков с авиабазы Дягилево. ГУР контролирует, сколько носителей находится на "Энегльсе-2" и их готовность к выполнению атак.

Прошлая крупная атака россии была направлена против критической инфраструктуры. Тогда без электроэнергии и отопления остались миллионы украинцев, но это вызвало неожиданный эффект. Как сообщал "Телеграф", удалось узнать имена тех, кто запускает ракеты по Украине.