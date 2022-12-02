Форма как в СССР. Как российские военные мерзнут на войне в Украине

Пока путин пугант украинцев зимой без тепла, русские солдаты попали в свою народную сказку "Морозко"

В этой войне в вопросе зимней униформы украинские защитники могут рассчитывать на помощь волонтеров и западных стран-партнеров. К примеру, помочь зимней одеждой армии вызвались Канада, Норвегия, Литва.

А вот российским военным приходится мерзнуть в шедеврах своего текстильного производства, качество которого откусила коррупция. Или надеяться на помощь дружественных стран-аутсайдеров (фраза "форма из Северной Кореи" уже согревает). Зима больше не играет на руку россии, как это считалось ранее.

Что такое зимняя форма армии рф

Изменения в русской форме после распада СССР были чисто косметическими, во времена владимира путина дизайн перерабатывали трижды. Спойлер – по качеству она мало отличается от советской. Зимняя форма изготовлена из легко горящего материала и плохо изолирует тепло.

В 2008 году Анатолий Сердюков представил зимние офицерские куртки по американским идеям. От западных стран переняли погон с плеч на грудь и рукава. Появились липучки, полевые куртки получили воротник-стойку.

Министр обороны россии сергей шойгу внес наибольшие изменения в зимнюю форму, тогда в нее вошел шерстяной свитер. В 2012 году россияне отказались от портянок (кусков ткани) в пользу носков. Тогда же ввели принцип многослойности.

Комплект полевой формы одежды одинаков как для солдат, так и для офицеров: несколько видов курток, жилет, берет, балаклава и 3 вида обуви.

У россиян есть только два комплекта для условий, когда температура выше 15 градусов Цельсия и когда она опускается ниже этого уровня. Новая форма изготовлена ​​из смеси 65% из хлопка и 35% из полимерных материалов. Зимнее белье: футболка, длинные боксеры и брюки.

Проблема в том, что куртки все еще утеплены подкладкой, поэтому они громоздкие и сковывают движения. Поэтому главная проблема россиян – низкое качество униформы и плохие материалы. Особенно это касается защиты от влаги, низких температур и огня.

Месяц использования этого обмундирования делает его кандидатом на выбрасывание в помойку. А попавшие в плен солдаты были больше похожи на бездомных.

Некоторые ходят в летнем

Военный из 80-й отдельной мотострелковой бригады Мурманской обл. рассказал "7x7", что около 100 человек остались на фронте без зимней формы. По документам эту форму им выдали еще летом, но "ротный списал ее на боевые потери".

Движение "Весна" цитирует жену одного из призывников из Наро-Фоминска, которая рассказала, что ее мужа бросили на передовую в Луганскую область в осенней форме. На фронте военные оказались без вещей и оружия, потому что КАМАЗ с необходимым уехал и пропал — до сих пор неизвестно, где он находится.

Российское руководство проблему отчасти признает. В октябре депутат госдумы россии Андрей Колесник предложил выдавать мобилизованным куртки-ватники. Мол, современная форма в морозы превращается в стекло.

"Впереди зима, раньше в "ватниках" воевали, они и удобнее. Наши "ватники" были проложены, прошиты, многие немцы ими потом пользовались. Тем более, нас х*хлы ватниками называют, пусть попробуют, что такое "ватники", — заявил депутат.

Что точно известно о ватниках — это об их легковоспламеняемости.

По данным источников Radio Free Asia, три фабрики в столице Северной Кореи, Пхеньяне, производят большое количество зимней формы, нижнего белья и обуви для российских солдат. Употребляют русское сырье, экспортируют грузовым поездом. Экспорт текстиля из Северной Кореи запрещен Совбезом ООН в 2017 году.

Также россияне обратились за помощью к Беларуси, рассказывали белорусские оппозиционеры. Ряд предприятий сейчас начал шить зимнюю одежду для российской армии.

Нытье в соцсетях

Плохо оснащенные российские призывники начали публиковать видео, на которых жалуются, что им не хватает теплого снаряжения и горячей еды.

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"Выдают форму, в которой, извиняюсь за выражение, только под танками в грязи копаться — воевать в этом нереально, я себя за свои деньги одеваю", — говорит на записи боец.

На полигоне в Воронежской обл. военные сделали палатку из полиэтиленовой пленки, чтобы не замерзнуть при — 6 мороза:

Как сообщал "Телеграф", российским пилотам выдали антикварные бронежилеты 70-х годов вместо самых современных бронежилетов "Вулкан-ВКС".