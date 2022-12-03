Пропагандисты кремля вспомнили о старом фейке о ВСУ: в сети смеются

Старую байку повторило одно из главных изданий россии

Российские пропагандисты вновь начали распространять фейковую информацию о действия Вооруженных сил Украины. Так своей аудитории они сообщили, что украинцы якобы посылают в бой танки-камикадзе с заваренными люками.

Примечательно, что эта история бродила по сети и раньше, но обычно ее раздували мелкие военкоры. Теперь же россиян вслед за диктатором владимиром путиным решил накормить дезинформацией один из главных рупоров кремлевской пропаганды "РИА новости".

Так пропагандисты сообщили о том, что получили информацию будто украинским танкистам заваривают люки, чтобы те не могли покинуть танк. Они утверждают, что якобы таким образом украинских военных превращают в смертников.

При этом россиянам вновь хотят внушить мысль о том, что украинские экипажи не хотят воевать, и отправляются на российские позиции, где их "благородно спасают" от верной смерти российские оккупанты.

Пользователи сети, впрочем, верить подобному бреду не стали.

Как известно, с самого начала войны россияне использовали свою пропаганду, чтобы демонизировать украинских военных. Так недавно пропагандисты сообщили очередную сказку о том, что в Изюме бойцы ВСУ разделывали детей, чтобы дальше продавать их "на органы".