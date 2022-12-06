В Курске взрыв и серьезный пожар на аэродроме: власти уже обвинили беспилотник (видео)

Пожар на аэродроме в Курской области стал третьим ЧП на летных полях за два дня

"Хлопки" на российских аэродромах продолжаются. Ранним утром столб дыма поднялся на Курском.

Местные власти сообщают про якобы атаку беспилотника. Сообщается, что горит нефтенакопитель возле аэродрома. Предварительно — пострадавших нет.

Местные жители сообщают, что пожар или дым видны из разных точек города. Несмотря на усилия местных пожарных огонь не удается взять под контроль. Над локализацией пожара бьются уже почти час, но справиться не могут. Пожар попал на видео — видно насколько сильно вверх поднимается столб огня.

Отметим, что Курск находится в 115 км от украинской границы, ближайшая точка — Сумская область. В Курской области ранее заявляли про подготовку линии обороны.

Курск на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии после взрывов сразу на двух важных военных аэродромах у россиян началась паника, ведь эти летные поля находились гораздо дальше вглубь рф. Причинить серьезный вред большому количеству самолетов беспилотники бы не смогли. Согласно фото последствий, пострадал как минимум один самолет Ту-22МЗ.