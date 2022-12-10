"Все идет по плану": в россии 12-летний мальчик получил повестку

Не избежать мобилизации там уже некому

Мобилизация в россии продолжает "идти по плану" — теперь в военкомат нужно появляться даже тем, кто еще не достиг совершеннолетия. На этот раз под удар попал мальчик из Канска, Красноярского края. Ему 12 лет, и он получил повестку.

Об этом сообщили в сообществе "ВКонтакте" "ЧП Канск". Жители города были шокированы произошедшим. При этом в комментариях появились и те, у кого был похожий опыт, — их детям также приходили повестки. Вероятно, что документ должен был прийти совершеннолетнему мужчине с тем же именем.

Пост в сообществе

К тому же пользователи сети долго не ждали и уже начали шутить о случившемся. Они предлагают свои варианты того, зачем российские дети нужны армии на поле боя. Кроме того, украинцы напоминают о целях так называемой "спецоперации" и шутят о том, что оккупантские войска планируют уже идти на Берлин, поэтому нет времени решать, кого нужно мобилизовать, а кого нет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети активно обсуждают выпущенный в россии ролик с осуждением тех мужчин, которые выехали за границу, чтобы избежать мобилизации в армию рф.