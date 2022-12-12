"Легенда Чеченской войны" отправился воевать в Украину? В сети объяснили, как его встретят

Пользователи сети рассказали, что ждет "легенду" в Украине

Россияне распространили информацию о том, что в полномасштабной войне в Украине принимает участие российский офицер Алексей Ефентьев, более известный как "Гюрза". Ранее он воевал в Афганистане, Азербайджане, Нагорном Карабахе, но стал известен благодаря своему участию в войне в Чечне — на российском ТВ выходили сюжеты о нем.18:50

Так, 6 декабря в известном пропагандистском Telegram-канале появилась информация о том, что "Гюрза" приехал воевать в Украину. Автор подчеркнул, что якобы знает подробности, но разглашать их не будет.

В то же время другой популярный российский Telegram-канал эту информацию опроверг, добавив, что Ефентьев находится в россии и на фронт не собирается из-за состояния своего здоровья, а также ряда других причин.

Тем не менее украинцы в соцсетях выразили готовность встретить и этого "героя" из рф. Пользователи отметили, что в этой войне его ждет лишь одна участь.

Для справки: Ефентьев Алексей — российский офицер, выполнявший боевые задачи в Афганистане, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Чечне и Косово. В 1996 году он был начальником одного из самых боеспособных подразделений российских войск в Чечне. Во время Первой Чеченской войны его позывной "Гюрза" был довольно известным.

Ефентьев четыре раза представлялся к званию Героя рф, но так его и не получил. Кроме того, он был героем множества телепередач и является прототипом "Гюрзы" в фильме Александра Невзорова "Чистилище".

Напомним, что ранее скандальный российский чиновник поехал "воевать против НАТО" в западной экипировке. Из российской экипировки у чиновника нашли лишь шлем.