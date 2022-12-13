песков резко высказался о выводе войск и переговорах с Украиной

Представитель кремля считает, что украинской стороне необходимо "принимать во внимание новые реалии"

Спикер президента россии дмитрий песков заявил, что москва считает шаги Киева к миру "шагами к продолжению боевых действий" в Украине. А что касается главного условия украинской стороны для возвращения к переговорному процессу — вывода российских войск с украинских территорий, то путинский приспешник подчеркнул, что "об этом не может быть и речи".

Как во вторник, 13 декабря, сообщают росСМИ, представитель кремля в своей речи в очередной раз обратился к Киеву с призывом "принимать во внимание новые реалии".

"Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. Эти реалии говорят о том, что в россии появились новые субъекты. Появились они в результате прошедших на этих территориях референдумов. Без учета этих новых реалий, любое продвижение вперед невозможно", — сказал он.

Кроме того, представитель президента рф владимира путина прокомментировал и "три шага" Украины к миру, которые на саммите "Большой двадцатки" (G7) озвучил Владимир Зеленский. По словам пескова, эти шаги лишь повлекут за собой эскалацию военного конфликта.

"Это три шага к продолжению боевых действий", — подытожил он.

Что касается вопроса относительно вероятности вывода российских войск из территорий Украины до конца года, то кремлевский спикер подчеркнул, что "об этом не может быть и речи".

Стоит напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал шаги по окончании боевых действий на украинских территориях, а именно:

снабжение Украины современной военной техники;

предоставлением Киеву поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности;

исполнение "формулы мира".

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр иностранных дел россии сергей лавров выступил с очередным заявлением о мирных переговорах с Украиной, в котором подчеркнул, что кремль готовы обсудить "серьезные предложения" по поводу завершения российско-украинской войны, однако Киев должен учитывать интересы москвы.