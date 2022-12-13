Интервью теперь быстро удаляют из сети

Пропагандистское телевидение россии село в лужу при попытке показать историю о "герое россии", мужественно перенесшем украинский плен.

Местный канал "Лабытнанги-ТВ" взял интервью у контрактника Михаила Радыгина. Но мужчина на видео в ярких подробностях расписал бегство российских солдат от ВСУ под Харьковом и раскрыл "военную тайну" о том, что профессиональных воинов на передовой мало.

На феерический провал обратила внимание главная редактор Kit (медиарассылки от создателей российской "Медузы") Анна Чесова. Сейчас телеканал уже удалил интервью, размещенное вечером 12 декабря. Рассказываем, о чем идет речь.

Телеканал уже удалил интервью

Главные моменты из интервью Радыгина

Главный герой интервью – бывший милиционер, капитан в отставке Михаил Радыгин. В начале видео ведущая "Лабытнанги-ТВ" пафосно рассказывает, что Радыгин поступил на службу по контракту и отправился в Украину в августе (не уточняя зачем).

Журналистка говорит, что в первые дни он попал под обстрел, получил ранения и, побеждая боль, несколько часов нес на себе потерявшего сознание товарища. Потом россиян схватили украинские военные.

Однако сам Радыгин рассказывает, что его путь на войну в Украину начался с мотива поскорее выйти на пенсию. Он уточняет, что поначалу был в тылу. Его задача была копать окопы и носить коробки, как и обещали. А потом резко попал на передовую.

"Нас отправили резко в эту область… Харьковскую… И пошло наступление, пошли войска регулярные их, а тут мы, тыловики. Мы не военные, там военных на пальцах пересчитать, все разбежались кто куда", — рассказывает Радыгин.

По словам Радыгина, он попал под минометные обстрелы, когда военных приехал забирать танк. Прилетел снаряд прямо под ноги, его ранило в лицо.

"Кто сидел рядом, мужчина, с кем в плен попал — у него был обломок в лице. Третьему ноги перебило. Остальные не успели залезть на сам танк. Тяжелых (раненых, — ред.) как могли, перематывали — у кого что оторвано. У многих была истерика — начинали бегать и стрелять в воздух", — продолжает военный.

Затем их обнаружили ВСУ и взяли в плен. Мужчина утверждает, что условия и отношение в плену были нормальнымы, никого не били. Но далее в интервью появляется мифический "Правый сектор", которому якобы передали пленных. По словам Радыгина, те "просто избивали, смеялись".

Затем его доставили в харьковское СИЗО, затем в Киев, а оттуда в лагерь на Львовщину.

Контрактник отмечает, что пленных в лагере кормили трижды в день, но жалуется на безвкусный прошлогодний картофель.

Радыгин также признался, что в лагерь постоянно приезжали иностранные репортеры — англичане, австралийцы, канадцы и интересовались условиями содержания. Радыгин добавил, что в лагере везде есть камеры и действуют Женевские конвенции. У него была специальная форма и предметы гигиены.

"У них там конвенция эта Женевская работает, они зачитывали нам наши права. У них все это, по словам корреспондентов, отслеживается в режиме онлайн, чтобы ничего с нами не было", — подчеркнул Радыгин.

Из плена он вернулся в ноябре. Но выйти сразу не смог – в Москве его держали три недели в казарме и допрашивали.

В соцсетях смеются над тем, что видео, которое развенчивает все мифы пропаганды, вообще опубликовали.

Это случай кардинально отличается от тенденций, потому что обычно российские военные по возвращении из плена домой удивляют вымышленными историями, которые потом публикуют прокремлевские СМИ.

На такой лжи неоднократно ловили солдат, добровольно дававших интервью Владимиру Золкину. В Украине пленные раскаивались, а по возвращении на родину рассказывают, будто "фашизм действительно присутствует в Украине". Один из пленных россиян рассказал РосСМИ, что получал всего две ложки каши, а еще его "постоянно унижали". Пленные рассказывали, что им не разрешали звонить домой. Хотя на видео они общались с родными.

Как сообщал "Телеграф", россияне сдавались в плен за два бутерброда.